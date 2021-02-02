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США поставили ФРГ условия для снятия санкций с СП-2

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Новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на официальных представителей Вашингтона, участвующих в переговорах.

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«Немцы должны предложить комплексное решение», — сказал собеседник издания, добавив, что в противном случае американская сторона мы не сможем решить проблему с СП-2.

По данным газеты, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила 24 января, что если ФРГ остановит строительство «Северного потока – 2», Берлин столкнется с судебными разбирательствами.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что, по мнению президента США Джо Байдена, строительство «трубопровода является «плохой сделкой» для Европы.

В МИД России выразили надежду на то, что Евросоюз не поддастся на шантаж со стороны Вашингтона по этому проекту.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моряс целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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