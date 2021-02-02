Власти ФРГ отвергли вероятность уступок США по «Северному потоку – 2»

В правительстве ФРГ не видят возможностей для уступок США по проекту «Северный поток – 2», ссылаются на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину. Об этом сообщила во вторник, 2 февраля, газета Handelsblatt.

По данным издания, кабмин ФРГ позитивно относится к новым сигналам со стороны Соединенных Штатов, однако немецкое правительство не видит возможностей для реальных уступок по проекту.

Отмечается, что Германия ссылается на договорные гарантии с российской стороны о дальнейшем транзите газа в ЕС через Украину. При этом в правительстве ФРГ добавили, что договор о транзите газа между Россией и украинской стороной заключен «в большей степени» благодаря усилиям Германии.

В этот же день газета Handelsblatt сообщила, что новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. По данным газеты, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Накануне в Германии вновь заявили о неизменности позиции по «Северному потоку –2». Как отметил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, несколько стран ЕС предлагали включить газопровод в дискуссию о санкциях, однако Германия заявила о неизменности своей позиции по проекту. Он добавил, что ФРГ знает о позиции Франции.

Ранее в тот же день стало известно, что государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон призвал ФРГ отказаться от проекта. Он напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода, по поводу которого у французских властей были сомнения и ранее.

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.