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В Германии вновь заявили о неизменности позиции по «Северному потоку — 2»

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Несколько стран Евросоюза предлагали включить газопровод «Северный поток — 2» в дискуссию о санкциях против России, однако позиция Германии остается неизменной. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

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«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами, таким образом это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счет, в которой ничего не поменялось», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Бургера, Германия также знает о позиции Франции и не располагают сведениями о каких-либо изменениях в политике Парижа.

Ранее в этот же день стало известно, что государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон призвал ФРГ отказаться от проекта. Он напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода, по поводу которого у французских властей были сомнения и ранее.

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

24 января министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце отметила, что если Германия остановит строительство трубопровода, то Берлину придется столкнуться с судебными разбирательствами.

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении «Северного потока — 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

«Северный поток — 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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