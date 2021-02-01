В МИД Франции призвали ФРГ отказаться от «Северного потока – 2»

Германия должна отказаться от строительства газопровода «Северный поток – 2» в рамках антироссийских санкций на фоне ареста блогера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире телеканала France Inter.

«Нужно идти дальше, опция «Северного потока – 2» рассматривается, но решение за немецкой стороной, потому что он расположен в Германии. И мы всегда говорили, что у нас имеются самые большие сомнения по этому проекту», — сказал он.

Бон напомнил, что Франция уже выступала за прекращение проекта. Госсекретарь отметил, что санкции из-за ситуации с Навальным уже применялись, но их недостаточно.

24 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал сделать «действительно действенными» санкции в отношении РФ из-за ареста Навального.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны «как под копирку». По словам главы российского ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

21 января Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России блогера Алексея Навального, в документе содержалось, в частности, требование к Евросоюзу «незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток – 2».

Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.