Во Франции призвали ввести «действенные» санкции против России

Санкции против России в связи с делом блогера Алексея Навального необходимо сделать «действительно действенными». Об этом в воскресенье, 24 января, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, 25 января состоится встреча глав МИД стран Евросоюза, на которой участники в том числе обсудят дело Навального.

Глава французского МИДа заявил о необходимости «пролить свет» на обстоятельства данного дела.

Кроме этого, он подверг критике действия правоохранительных органов на незаконных акциях протеста в России, которые прошли накануне.

О том, что главы МИД ЕС обсудят возможные действия в связи с делом Навального на заседании 25 января, сообщал на прошлой неделе официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны «как под копирку». По словам главы российского ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

Накануне в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

По данным московского ГУ МВД России, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети.

22 января СК России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

Столичное Главное следственное управление СКР возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил 24 января об отсутствии нарушений при задержаниях участников несогласованных акций. Он выразил уверенность, что в случае отсутствия провокаций и столкновений с полицией задержанных отпустят после составления акта о нарушении КоАП РФ.

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». По данным клиники, он был выписан 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

Суд в подмосковных Химках 18 января арестовал Навального на 30 суток.

ЕС неоднократно выражал недовольство задержаниями в России. В частности, задержанием художника-акциониста Петра Павленского за поджог дверей здания ФСБ в Москве в 2016 году. Однако в октябре 2017 года года Павленский, который находился во Франции на правах политического беженца, и его жена Оксана Шалыгина были арестованы за поджог входа в здание Банка Франции в Париже.

1 января 2019 года французский суд приговорил его к двум годам условного и году реального заключения.