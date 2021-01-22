Главы МИД стран ЕС обсудят возможные санкции против РФ 25 января

Главы МИД ЕС обсудят возможные действия в связи с делом блогера Алексея Навального на заседании 25 января, сообщил на брифинге в пятницу, 22 января, официальный представитель внешнеполитической службы сообщества Петер Стано.

«Заседание Совета ЕС по иностранным делам пройдет 25 января, главы МИД будут обсуждать на нем данную тему наряду с другими вопросами», — сказал он, добавив, что после этого будет больше понимания, двигаться ли «в направлении санкций» или предпринять другие действия, передает ТАСС.

Ранее в этот день между президентом России Владимиром Путиным и главой Евросовета Шарлем Мишелем прошли переговоры, в ходе которых стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕС. Был сделан акцент на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, Мишель проинформировал Путина о намерении провести в марте в ЕС стратегические дебаты по отношениям между объединением и Россией.

Накануне Европарламент призвал заблокировать строительство «Северного потока – 2» из-за ситуации с Навальным, потребовав от Евросоюза усилить ограничения в отношении Москвы, несмотря на то что 19 января верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уже заявлял, что ЕС не может препятствовать реализации газопровода, поскольку это проект частных компаний.

Также ЕП предложил ввести ограничения против лиц, которые участвовали в решении об аресте Навального. За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова реакция западных политиков на новости о возвращении и задержании Алексея Навального в РФ нужны для того, чтобы отвлечь внимание от кризиса в их собственных странах, пишет «Газета.ру».

Между тем резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер, но другие институты ЕС должны прислушиваться к его мнению.

Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возращения из Берлина. По информации УФСИН, блогер находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года, при этом в УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите».

Клиника сообщала о его выписке 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем и был объявлен в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживал в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

ФСИН сообщала, что планирует задержать Навального, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.