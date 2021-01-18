Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лавров назвал лукавством блокировку Трампа в соцсетях
Общество
Путин поручил изучить вопрос уведомления граждан о результатах тестов на COVID-19 через госуслуги
Мир
Эксперт прокомментировал требование удалить Telegram из App Store
Армия
Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре
Мир
В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленной работе
Общество
В России за сутки выявили более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса
Общество
В ВОЗ назвали период заразности переболевших коронавирусом
Общество
Власти Башкирии объявили о введении ковид-паспортов

Лавров назвал истинную цель реакции Запада на задержание Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник, 18 января, заявил, что целью заявлений западных политиков о задержании блогера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

Без условностей: что последует за задержанием «берлинского пациента» в Шереметьево
Претензии ФСИН вполне могут обернуться для осужденного блогера реальным сроком, заявляют юристы

Министр отметил радость, с которой представители истеблишмента Запада «ухватились» за эту новость.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал дипломат.

Лавров указал, что в нынешней ситуации мировым правительствам нужно не пытаться оправдать свои действия и отвлекать внимание от кризисов, а, наоборот, «играть по-честному» и на равных правах организовать международное сотрудничество для решения своих внутренних проблем.

Он подчеркнул, что на данный момент никто не в состоянии справиться со своими проблемами самостоятельно без вовлечения международных многосторонних форматов.

Накануне Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что он с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь до решения суда блогер будет находиться под стражей. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, отмечает УФСИН.

После задержания Навального госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что глубоко обеспокоен арестом Навального. Глава МИД Канады Марк Гарно в своем аккаунте в этой же соцсети решительно осудил арест блогера и призвал немедленно освободить его. В свою очередь вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным, сообщает Deutsche Welle

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам», сообщал корреспондент «Известий».

Навального госпитализировали в августе 2020 в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Затем его перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом «Новичок».

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах и не предоставил никаких доказательств или материалов. МИД РФ подчеркивал, что Россия не получала от Германии ответов на официальный запрос по этой ситуации. Без ответа остался в том числе и запрос Генпрокуратуры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021