Лавров назвал истинную цель реакции Запада на задержание Навального

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в понедельник, 18 января, заявил, что целью заявлений западных политиков о задержании блогера Алексея Навального в аэропорту Шереметьево является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

Министр отметил радость, с которой представители истеблишмента Запада «ухватились» за эту новость.

«Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяется западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал дипломат.

Лавров указал, что в нынешней ситуации мировым правительствам нужно не пытаться оправдать свои действия и отвлекать внимание от кризисов, а, наоборот, «играть по-честному» и на равных правах организовать международное сотрудничество для решения своих внутренних проблем.

Он подчеркнул, что на данный момент никто не в состоянии справиться со своими проблемами самостоятельно без вовлечения международных многосторонних форматов.

Накануне Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что он с 29 декабря прошлого года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Теперь до решения суда блогер будет находиться под стражей. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, отмечает УФСИН.

После задержания Навального госсекретарь США Майк Помпео в своем Twitter заявил, что глубоко обеспокоен арестом Навального. Глава МИД Канады Марк Гарно в своем аккаунте в этой же соцсети решительно осудил арест блогера и призвал немедленно освободить его. В свою очередь вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал задержание Навального незаконным, сообщает Deutsche Welle

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам», сообщал корреспондент «Известий».

Навального госпитализировали в августе 2020 в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. Затем его перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального якобы отравили веществом «Новичок».

В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах и не предоставил никаких доказательств или материалов. МИД РФ подчеркивал, что Россия не получала от Германии ответов на официальный запрос по этой ситуации. Без ответа остался в том числе и запрос Генпрокуратуры.