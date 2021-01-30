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Шредер объяснил необходимость «Северного потока – 2» для Германии

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Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Об этом политик рассказал в интервью Rheinische Post.

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Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

Вашингтон, по словам Шредера, не может диктовать Берлину, какой газ ему покупать, а американское фрекинговое топливо уступает российскому не только в экологичности, но в цене и качестве.

«Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим», — указал он.

26 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что строительство «Северного потока – 2», по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы. Кроме того, новая американская администрация выступила с инициативой пересмотреть уже введенные против проекта санкции. Эксперты полагают, что Штаты усилят давление на газопровод.

В свою очередь, в российском МИДе выразили надежду, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по проекту.

24 января министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце отметила, что если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток – 2», то Берлину придется столкнуться с судебными разбирательствами.

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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