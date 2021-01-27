МИД выразил надежду на стойкость ЕС перед шантажом США по СП-2

Россия рассчитывает, что Евросоюз устоит перед шантажом со стороны Вашингтона по проекту «Северный поток – 2», заявили в среду, 27 января, в МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, завершение строительства газопровода укрепит взаимосвязанность России и ЕС в экономической сфере, а также внесет вклад в энергетическую безопасность в Европе.

«Рассчитываем, что наши есовские партнеры устоят перед шантажом со стороны Вашингтона, угрожающего применением экстерриториальных санкций против участников этого проекта в целях продвижения в Европе своего дорогого и не отвечающего экологическим нормам сланцевого газа», — говорится в публикации.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что строительство «Северного потока – 2», по мнению президента США Джо Байдена, является «плохой сделкой» для Европы.

Вместе с тем 24 января министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце отметила, что если Германия остановит строительство трубопровода «Северный поток – 2», то Берлину придется столкнуться с судебными разбирательствами.

Минфин США 19 января объявил о расширении санкций против проекта. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Санкции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.