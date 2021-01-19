В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока — 2»

В Германии учредили Фонд в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 19 января, сообщил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

При этом немецкий минюст уже признал правоспособность новой организации, и таким образом фонд получил все необходимые полномочия на осуществление своей деятельности, передает Sächsische Zeitung.

Накануне стало известно, что правительство США собирается ввести санкции против российского трубоукладчика — баржи «Фортуна», занятой в строительстве «СП — 2», и ее владельца, московского микропредприятия «КВТ-Рус».

Германское правительство выразило сожаление в связи с таким решением американских властей.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что ограничения Вашингтона против «СП – 2» не дадут ожидаемого американской стороной эффекта. Он призвал правительство ФРГ вызвать поверенного в делах посольства США, для того чтобы «недвусмысленно прояснить» позицию властей Германии.

Эрнст отметил, что поддерживает готовность Евросоюза сделать конкретные предложения по усилению международной роли евро, расширения регулирования, которое блокирует санкции, а также введение штрафных пошлин на импорт американского газа в связи с действиями Вашингтона.

Ранее в Берлине неоднократно критиковали США за давление на важный для Европы проект. К настоящему моменту завершено более 2300 км из 2460 км газопровода.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.