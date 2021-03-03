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МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы «Северного потока – 2» при Байдене

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Статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен выразил оптимизм касательно перспектив проекта «Северный поток – 2» после прихода к власти в США демократа Джо Байдена. Такое заявление он сделал на конференции CERAWeek компании IHS Markit в среду, 3 марта.

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«Я надеюсь, что я не слишком оптимистичен, но я реально надеюсь, что с новой администрацией Байдена мы сможем найти партнеров, которые захотят работать с нами и еще раз оценить, что в действительности происходит, потому что мы не считаем, что «Северный поток – 2» увеличивает нашу зависимость», — цитирует его «РИА Новости».

При этом он не стал отвечать на вопросы о контактах Берлина с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода, в том числе о том, отличается ли позиция администрации Байдена от его предшественника республиканца Дональда Трампа.

Аннен отметил, что в США оппозиция трубопроводу — это «консенсусная политика для демократов и республиканцев».

«Я считаю, что нужно быть реалистичными, но мы считаем, что у нас [в Германии] на протяжении многих лет была хорошая политика, которую упустили из внимания из-за политической линии, усложнившей ситуацию. Поэтому давайте подождем, но я более оптимистичен, чем год назад», — подытожил он.

1 марта стало известно, что власти ФРГ рассматривают реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от антироссийских санкций. Отмечалось, что Берлин обсудит с Вашингтоном отмену санкций против этого трубопровода, как только сенат американского конгресса утвердит кандидатов на все посты.

За день до этого министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце заявила, что государство может столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство газопровода остановят.

16 февраля, по данным газеты Wall Street Journal, США начали переговоры с Германией по поводу строящегося газопровода «Северный поток – 2». Белый дом должен был определиться, оставлять ли в силе санкции против всех участников проекта или отменить их.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, но в германском правительстве не увидели возможностей для уступок Вашингтону по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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