Wintershall Dea объявила о завершении инвестиций в «Северный поток – 2»

Крупнейшая немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток – 2», вложив €730 млн. Об этом говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год, который был опубликован на сайте организации в среду, 24 февраля.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — отмечается в документе.

Сообщается, что дальнейшие выплаты не планируются. Кроме того, по информации в отчете, рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте может занять от трех до пяти лет. Компания считает, что штраф не обоснован.

«Польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, применяя широкие интерпретации определений. В 2020 году 5 ноября дочерняя компания Wintershall Dea — Nederland Transport and Trading B.V. (WDNTT) — уже обжаловала данное решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции продлится около 3–5 лет», — говорится в отчете.

22 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба попросили президента США Джо Байдена прекратить строительство «Северного потока – 2». Они подчеркнули, что это убедит общественность Украины в заботе Запада о собственных принципах и о процветании Украины. Кроме того, «Северный поток – 2», по их словам, укрепит контроль России над поставками газа в Европу.

23 февраля стало известно, что «дочка» крупнейшей германской страховой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием немецких и международных страховщиков, Munich RE, перестает оказывать услуги по страхованию строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA): под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец.

Накануне оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 запросила у Германии немедленное разрешение на строительство газопровода в прибрежных водах ФРГ. Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство разрешило строительство газопровода и заявило, что он пройдет по датскому континентальному шельфу к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

«Северный поток – 2» будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и будет обеспечивать поставки газа в Европу. Против проекта выступают Прибалтика, Польша и Украина, которая боится потерять транзит российского газа, а также США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.