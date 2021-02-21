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Nord Stream 2 AG запросила немедленного разрешения на работы в водах ФРГ

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Оператор «Северного потока – 2» компания Nord Stream 2 AG подал в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ. Об этом сообщила в воскресенье, 21 февраля, радиостанция NDR.

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Получение запроса подтвердил представитель регулятора. Документ рассматривается, сроки принятия решения по нему пока не известны.

Подачей заявки Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций. Ранее Deutsche Umwelthilfe и Союз защиты природы опротестовали решение регулятора о выдаче разрешения на строительство в водах Германии. По данным экологов, регулятор не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

Ранее федеральное ведомство отметило, что отрезок газопровода хоть и проходит по краю заповедника для птиц, но глубина залегания трубы делает ее присутствие незначительным. Также ведомство указало, что в этом районе довольно активное судоходство и без строительства.

15 января регулятор разрешил строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ до конца мая. Трубы должны быть проложены в германской исключительной экономической зоне на 16,5 км.

В конце 2019 года американские власти ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Работы над проектом были приостановлены и возобновились в конце 2020 года.

В настоящее время судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. После этого начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко сообщил, что строительство участка газопровода планируется завершить в апреле 2021 года.

В настоящее время ФРГ и США ведут переговоры относительно проекта. Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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