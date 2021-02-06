Судно «Фортуна» приступило к укладке труб «Северного потока – 2» в водах Дании

Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. Об этом 6 февраля сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании», — приводит ТАСС сообщение компании.

Подчеркивается, что работы проводятся в соответствии с разрешениями, более подробная информация ожидается позднее.

3 февраля сообщалось, что судно снабжения «Балтийский исследователь», которое могут задействовать в строительстве «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран, где на тот момент находилось судно «Финвал». Суда «Иван Сидоренко» и «Умка» находились возле «Фортуны», то есть у недостроенного участка трубопровода к югу от острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» оставался в порту Висмар.

Ранее 6 февраля канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию властей Германии по строительству «Северного потока – 2». Он отметил, что выгоду от реализации проекта получат ФРГ, Австрия и другие страны Евросоюза, а также добавил, что считает трубопровод важным для всей Европы.

Кроме того, Курц подчеркнул, что не считает правильным связывать ситуацию со строительством газопровода с делом блогера Алексея Навального.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.