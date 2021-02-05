ФРГ рассматривает идею «механизма отключения» «Северного потока – 2»

Правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся. Об этом сообщил в пятницу, 5 февраля, журнал WirtschaftsWoche.

«В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни глава МИД социал-демократ Хайко Маас не готовы выйти из спорного проекта — и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод «механизмом отключения», — пояснили авторы материала.

Как отмечает издание, если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива, то германская сторона сможет прервать транспортировку газа по «Северному потоку – 2».

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что «механизм отключения» позволит исключить использование газопровода как средства давления на украинскую сторону. При этом прекращение применения «Северного потока – 2» как рычаг давления на Киев является одним из «важных требований США».

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу «Северный поток – 2». Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель всё же подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

Сама Меркель рассказала, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Она добавила, что он играет большую роль в трансатлантических отношениях.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил предложение Рёттгена о необходимости введения моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам парламентария, такое предложение является одной из многочисленных антироссийских инициатив.

3 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что уверен в способности Германии и Европы определить свою энергетическую политику без вмешательств извне. Он подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей и усиливает энергобезопасность Германии в условиях перехода к зеленым источникам энергии.

До этого 2 февраля сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.