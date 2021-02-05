В бундестаге предложили ввести мораторий на строительство СП-2

Введение моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2» необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген.

«Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство [«Северного потока – 2»], но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры», ― сказал он в эфире радио.

Рётген отметил, что так можно устранить озабоченность Запада касательно того, что газопровод будет использоваться как геополитическое оружие против стран Восточной Европы.

2 февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Днем ранее в Германии вновь заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2». Как отметил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, несколько стран ЕС предлагали включить газопровод в дискуссию о санкциях, однако Германия заявила о неизменности своей позиции по проекту. Он добавил, что ФРГ знает о позиции Франции.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон призвал ФРГ отказаться от проекта. Он напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода, по поводу которого у французских властей были сомнения и ранее.

В свою очередь, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.