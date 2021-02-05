Макрон заявил о скоординированности позиций Франции и Германии по СП-2

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом он сообщил в пятницу, 5 февраля, по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в рамках совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности.

«Этот проект («Северный поток – 2». ― Ред.) почти завершен. <…> У нас [с канцлером ФРГ] тесная координация по этому вопросу», ― цитирует его издание La Nouvelle République.

Также президент Франции отметил, что, несмотря на критику, Меркель всё же подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

Ранее в этот день канцлер ФРГ заявила, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Также она подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции не лучшим путем в качестве метода урегулирования.

Кроме того, 5 февраля глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США. В Госдуме предложение назвали очередной антироссийской инициативой.

2 февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту.

Днем ранее в Германии вновь заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2». Как отметил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, несколько стран ЕС предлагали включить газопровод в дискуссию о санкциях, однако Германия заявила о неизменности своей позиции по проекту. Он добавил, что ФРГ знает о позиции Франции.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что газопровод «Северный поток – 2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, по его мнению, этот проект является инвестицией в будущее.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.