Посол РФ в Берлине выразил уверенность в самостоятельности энергетической политики ЕС

Посол России в Берлине Сергей Нечаев 3 февраля заявил, что уверен в способности Германии и Европы определить свою энергетическую политику без вмешательств извне.

«Мы надеемся, что новая администрация США будет уважать своих партнеров и основополагающие принципы международной торговли. Мы уверены, что Россия, Германия и Европа в состоянии самостоятельно определять свою энергетическую политику, без вмешательства и подсказок извне и на основе опыта более чем пятидесятилетнего опыта продуктивного сотрудничества», — сказал он в комментарии Berliner Zeitung.

Говоря о строительстве газопровода «Северный поток — 2» на фоне давления США и ситуации вокруг блогера Алексея Навального, Нечаев подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей и усиливает энергобезопасность Германии в условиях перехода к зеленым источникам энергии.

«Если строительные работы сейчас будут остановлены, то это будет означать не только погребение миллиардных инвестиций, но и также веры инвесторов в действенность заключенных контрактов. Это повлечет негативные последствия и усилит желание прибегать к протекционистским и политическим мерам в угоду собственным интересам», — подчеркнул российский дипломат.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

19 января 2021 года американский минфин объявил о расширении санкций против проекта газопровода — под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое возобновило строительство трубопровода в водах Дании, и его владелец.

Позднее, 2 февраля, новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. Там заявили о заинтересованности в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Однако в Германии выражают уверенность в завершении строительства газопровода, несмотря на санкции США.

Министр окружающей среды Германии Свенья Шульце заявляла в январе, что, если ФРГ остановит строительство «Северного потока — 2», Берлин столкнется с судебными разбирательствами.

Вице-канцлер и глава минфина Германии Олаф Шольц подчеркнул, что, несмотря на то что проект встречает препятствия в виде американских санкций, европейские государства считают реализацию проекта своим внутренним делом и выступают против американского вмешательства.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что позиция страны в отношении проекта не изменится, и добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «считает проект экономическим», а не политическим.