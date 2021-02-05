Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Об этом она сообщила в пятницу, 5 февраля, в Берлине по итогам онлайн-переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Канцлер подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции не лучшим путем в качестве метода урегулирования.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столь серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение», — указала Меркель в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что «Северный поток – 2» играет большую роль в трансатлантических отношениях.

В этот же день глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил предложение Рёттгена о необходимости введения моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам парламентария, такое предложение является одной из многочисленных антироссийских инициатив.

3 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что уверен в способности Германии и Европы определить свою энергетическую политику без вмешательств извне. Он подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей и усиливает энергобезопасность Германии в условиях перехода к зеленым источникам энергии.

До этого, 2 февраля, сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.