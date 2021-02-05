Прямой эфир
Мир
Число жертв коронавируса в Африке превысило 93 тыс.
Мир
Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»
Общество
Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении
Туризм
В Барселоне предложили запретить туристам аренду квартир на срок менее месяца
Мир
В Женеве избран глава Президентского совета Ливии
Спорт
Олимпийский комитет России получил официальное приглашение на ОИ-2022
Мир
Посол США заявил об отсутствии намерений в создании с Турцией группы по С-400
Общество
Срок наблюдения за участниками испытаний «ЭпиВакКороны» могут сократить
Мир
Неизвестный ранил нескольких полицейских и забаррикадировался в доме в США

Меркель намерена обсудить с новой администрацией США «Северный поток – 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Об этом она сообщила в пятницу, 5 февраля, в Берлине по итогам онлайн-переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
Скорее всего, газопровод достроят в этом году, говорят эксперты

Канцлер подчеркнула, что считает экстерриториальные санкции не лучшим путем в качестве метода урегулирования.

«Я всегда это говорила, поэтому, возможно, расхождения не являются столь серьезными, какими они кажутся. Но это противоречивый проект, который будет обсуждаться в Европе, это очевидно. Но я считаю, что в рамках мной озвученных условий мы сможем найти общее решение», — указала Меркель в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что «Северный поток – 2» играет большую роль в трансатлантических отношениях.

В этот же день глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген предложил ввести мораторий на строительство газопровода. По его словам, это необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил предложение Рёттгена о необходимости введения моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам парламентария, такое предложение является одной из многочисленных антироссийских инициатив.

3 февраля посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что уверен в способности Германии и Европы определить свою энергетическую политику без вмешательств извне. Он подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей и усиливает энергобезопасность Германии в условиях перехода к зеленым источникам энергии.

До этого, 2 февраля, сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021