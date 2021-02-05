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В Госдуме оценили идею ввести мораторий на строительство «Северного потока — 2»

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в пятницу, 5 февраля, прокомментировал заявление главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Рёттгена о необходимости введения моратория на строительство газопровода «Северный поток — 2».

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По словам парламентария, такое предложение является одной из многочисленных антироссийских инициатив.

«Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится. Мы реализуем этот проект, «Северный поток — 2», по просьбе наших немецких партнеров. Они испытывают экономический кризис и им необходимо расширять поставки дешевых, экологически чистых энергоресурсов», — сказал Морозов. Его комментарий публикует «Дума ТВ».

Он также выразил сомнение, что подобная инициатива найдет понимание в стране.

Ранее в пятницу Рёттген заявил, что введение моратория на строительство газопровода необходимо для проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и США.

Глава комитета бундестага по международным делам отметил, что ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2», но не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры.

2 февраля стало известно, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении «Северного потока – 2». В правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

За день до этого госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон призвал ФРГ отказаться от проекта. Он напомнил, что Париж уже выступал за прекращение строительства газопровода, по поводу которого у французских властей были сомнения и ранее.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что Соединенные Штаты неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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