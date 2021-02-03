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Судно снабжения для «Северного потока – 2» отправилось в порт Мукран

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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое могут задействовать в строительстве газопровода «Северный поток – 2», отправилось в немецкий порт Мукран. Такие данные представлены в глобальной системе позиционирования судов Marine Traffic.

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Другое судно «Финвал» расположено в районе порта Мукран, еще два объекта — «Иван Сидоренко» и «Умка» — находятся возле российского трубоукладчика «Фортуна», она же, в свою очередь, — у недостроенного участка газопровода к югу от острова Борнхольм.

Другой трубоукладчик «Академик Черский» пока остался в порту Висмар.

19 января 2021 года американский минфин объявил о расширении санкций против проекта газопровода — под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое возобновило строительство трубопровода в водах Дании, и его владелец.

Позднее, 2 февраля, новая администрация США сигнализировала о готовности снять санкции со строящегося газопровода «Северный поток – 2» при выполнении ФРГ ряда условий. Там заявили о заинтересованности в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию трубопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.

Однако в Германии выражают уверенность в завершении строительства газопровода, несмотря на санкции США. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт отметил, что позиция страны в отношении проекта не изменится, и добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «считает проект экономическим», а не политическим.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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