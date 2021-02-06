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Канцлер Австрии поддержал позицию Германии по «Северному потоку – 2»

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Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по поводу строительства «Северного потока – 2». Об этом он заявил в субботу, 6 февраля.

«Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», — сказал Курц в интервью Welt.

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Канцлер отметил, что выгоду от строительства «Северного потока – 2» получит Германия, Австрия и другие страны Евросоюза. Курц добавил, что считает проект важным для всей Европы.

Себастьян Курц также отметил, что не считает правильным связывать ситуацию со строительством газопровода с делом блогера Алексея Навального. При этом Курц призвал освободить его.

Австрийский канцлер уточнил, что, несмотря на все существующие разногласия, России и Евросоюзу нужно поддерживать диалог.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу «Северный поток – 2». Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

Сама Меркель рассказала, что обсудит «Северный поток – 2» с новой администрацией США и надеется на достижение решения по проекту. Она добавила, что он играет большую роль в трансатлантических отношениях.

До этого 2 февраля сообщалось, что власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода. Однако в немецком правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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