МИД Германии озвучил позицию относительно «Северного потока – 2»

Власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Главный приоритет — создать условия для завершения строительства этого трубопровода», — отметил Маас в интервью порталу The Pioneer (выдержки приводит агентство DPA).

Он подчеркнул, что ФРГ нечего добавить по данному вопросу.

Ранее в феврале гендиректор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс заявил, что газопровод «Северный поток – 2» ― это мост для сохранения отношений между Россией и ФРГ. Хармс подчеркнул, что СП-2 ― «очень полезный проект», причем не только с экономической точки зрения, но и с политической. Также он отметил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» оказывают негативное влияние на инвестиционный климат Германии.

Кроме того, глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес перечислил возможные негативные последствия для энергетической системы и экологии Европы. Он отметил, что отказ Германии от относительно дешевого российского газа будет «фатальным», поскольку цены на энергию в ФРГ могут повыситься и ослабление немецкой экономики в итоге ударит по ЕС.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.