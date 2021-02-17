В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt перечислил возможные негативные последствия для энергетической системы и экологии Европы в случае отказа Германии от «Северного потока – 2», передает телеканал «Известия».

По его словам, добыча топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, должна компенсироваться.

Кроме того, отказ Германии от относительно дешевого российского газа будет «фатальным», поскольку цены на энергию в ФРГ могут повыситься, и ослабление немецкой экономики в итоге ударит по ЕС.

Гермес также затронул экологический аспект. По его словам, трубопровод «Северный поток – 2» является современным, а значит, лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы.

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