Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Общество
Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта снизилось наполовину
Мир
Более 20 городов США обновили температурный рекорд
Общество
На Сахалине закрыли дороги из-за мощного циклона
Мир
Пентагон заявил об угрозе НАТО со стороны России
Спорт
Одна из японских префектур хочет отказаться от эстафеты олимпийского огня
Мир
США заявили о способности Ирана обогатить ядерный материал для оружия за 3 месяца
Культура
Цифровое произведение искусства впервые выставили на аукцион Christie’s
Общество
Власти обсуждают ограничение плотности застройки в Москве

В Германии оценили негативные последствия в случае отказа от СП-2

0
Выделить главное
вкл
выкл

Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в статье для газеты Handelsblatt перечислил возможные негативные последствия для энергетической системы и экологии Европы в случае отказа Германии от «Северного потока – 2», передает телеканал «Известия».

По его словам, добыча топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, должна компенсироваться.

Кроме того, отказ Германии от относительно дешевого российского газа будет «фатальным», поскольку цены на энергию в ФРГ могут повыситься, и ослабление немецкой экономики в итоге ударит по ЕС.

Гермес также затронул экологический аспект. По его словам, трубопровод «Северный поток – 2» является современным, а значит, лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021