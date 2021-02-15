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В ФРГ назвали «СП-2» мостом для сохранения российско-немецких отношений

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Газопровод «Северный поток – 2» ― это мост для сохранения отношений между Россией и ФРГ. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил гендиректор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс в интервью на телеканале «Россия 1».

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«Этот проект [«Северный поток – 2»] является именно тем мостом, который поможет сохранить эти отношения, и всегда хорошо иметь взаимозависимость. Всегда американцы нам говорят, что мы односторонне зависим от России. Это совершенно не так. Это очень позитивная экономическая взаимозависимость, которая позволяет сохранить эти отношения», ― сказал он.

Хармс подчеркнул, что «СП-2» ― «очень полезный проект», причем не только с экономической точки зрения, но и с политической. Также он отметил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» оказывают негативное влияние на инвестиционный климат Германии.

«К тому же я всегда немножко удивляюсь тому, что этот проект излишне политизирован. Это проект, который строят частные компании на свой страх и риск», ― указал он.

Кроме того, гендиректор OAOEV напомнил, что «СП-2» получил все необходимые национальные европейские разрешения и что в нем нет «ни единого цента» денег европейских налогоплательщиков. Помимо этого Хармс заявил, что все попытки вмешательства в реализацию проекта нарушают принцип инвестиционной гарантии.

Ранее, 12 февраля, американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в текущей ситуации.

11 февраля замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов заявил, что компания планирует ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в 2021 году.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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