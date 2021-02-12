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Экономика
В США назвали санкции против «Северного потока – 2» одним из важных инструментов

В США назвали санкции против «Северного потока – 2» одним из важных инструментов

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Вашингтон назвал санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил представитель Госдепартамента США.

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«Мы будем мониторить деятельность по завершении строительства или сертификации газопровода и, если такая деятельность будет иметь место, принимать решение о применимости санкций. Санкции — это лишь один из многих важных инструментов», — отметил сотрудник ведомства, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в феврале в СМИ появилась публикация о переговорах Германии и США на предмет снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Сообщалось, что министр финансов Германии Олаф Шольц якобы предложил США помощь в размере до €1 млрд в импорте их сжиженного газа, если Вашингтон снимет санкции в отношении «Северного потока – 2».

Однако позже в ФРГ опровергли эти данные, подчеркнув, что сообщения о некой «миллиардной сделке» Германии с США по проекту не соответствуют действительности.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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