В Германии опровергли сообщения о «выкупе» у США санкций против СП-2

Сообщения о некой «миллиардной сделке» Германии с США по проекту «Северный поток – 2» не соответствуют действительности. Об этом сообщила в среду, 10 февраля, министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

«Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки <…> Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики, мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ», — привели ее слова в «РИА Новости».

Она отметила, что, согласно последним научным данным, газ будет необходим Германии примерно до 2040 года.

«Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод? Решающее значение имеет только то, сколько в конце концов мы будем использовать газа. Мы пытаемся снижать это (потребление газа. —Ред.), мы делаем это со всеми ископаемыми источниками, мы делаем это с углем, мы спишем АЭС, но нам нужен газ на переходный период. Если у вас есть альтернатива этому — давайте обсудим это», — заявила министр.

По словам Шульце, ФРГ нужен газ из многих источников, чтобы обеспечить потребителям наиболее «благоприятные условия». Министр подчеркнула, что альтернативные варианты — ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши — не могут обеспечить такие условия.

В этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Известиям», что появившаяся в СМИ публикация о тайных переговорах Германии и США на предмет снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» стала продолжением колоссального информационного давления на Германию в связи с близящейся к завершению реализацией проекта.

Сообщалось, что министр финансов Германии Олаф Шольц якобы предложил США помощь в размере до €1 млрд в импорте их сжиженного газа, если Вашингтон снимет санкции в отношении «Северного потока – 2».

В конце января министр окружающей среды ФРГ заявила, что после отказа Германии от тепловых и атомных электростанций потребуется газ для переходного периода и проект газопровода «Северный поток – 2» играет в этой ситуации важную роль.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.