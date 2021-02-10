Эксперт оценил сообщения о попытке ФРГ «выкупить» у США санкции против СП-2

Публикация в СМИ о тайных переговорах Германии и США на предмет снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2» стала продолжением колоссального информационного давления на Германию в связи с близящейся к завершению реализацией проекта, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в среду, 10 февраля.

Ранее в этот день Deutsche Welle написала о том, что министр финансов Германии Олаф Шольц якобы предложил США помощь в размере до €1 млрд в импорте их сжиженного газа, если Вашингтон снимет санкции в отношении «Северного потока – 2». В публикации издание ссылается на немецкую экологическую неправительственную организацию (Environmental Action Germany (DUH)).

По мнению Игоря Юшкова, Германию незаслуженно обвиняют в том, что из-за России Берлин намерен использовать деньги налогоплателищьков для защиты СП-2.

«В реальности не из-за России, а из-за американского СПГ. И так будет всегда, если не достроить СП-2 и Германия не станет свободно выбирать поставщика с точки зрения того, кто дает более выгодную цену. Смысл американской стратегии — не дать построить СП-2, а потом перекрыть украинский транзит. Часть газа уйдет с европейского рынка, цены вырастут, а Германия будет вынуждена покупать СПГ», — сказал Юшков.

Кроме того, при постройке «Северного потока – 2» бюджетные деньги вообще не задействованы, добавил специалист. В проект вложены деньги «Газпрома» и пяти коммерческих компаний.

Между тем наиболее вероятно, что переговоры, о которых идет речь в публикации, относятся к периоду до декабря 2019 года, когда были введены санкции в отношении газопровода, полагает эксперт.

По его словам, немцы могли пообещать американцам субсидирововать €1 млрд на строительство приемных СПГ-терминалов в Германии. Дело в том, что в Германии до сих пор нет ни одного приемного СПГ-терминала.

Может быть, на переговорах речь шла о субсидировании на покупку американского СПГ, когда часть затрат компаниям возвращается в виде льготного кредита со стороны немецкого бюджета, предположил Юшков.

«В любом случае €1 млрд на строительство СПГ или на покупку СПГ — это не такие большие деньги в плане долгосрочной покупки. Даже средний приемный СПГ-терминал может стоить больше €1 млрд», — заключил эксперт.

Строительство участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года, рассказал 9 февраля начальник отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Александр Демченко. Ранее, 6 февраля, судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.