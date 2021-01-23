Министр окружающей среды ФРГ рассказала о важности СП-2 для Германии

После отказа Германии от тепловых и атомных электростанций потребуется газ для переходного периода, и проект газопровода «Северный поток — 2» играет в этой ситуации важную роль. Об этом в субботу, 23 января, заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульц.

«Сама Германия практически не имеет собственных ресурсов природного газа, поэтому мы здесь зависим от импорта. Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было принято много лет назад. Трубопровод почти готов и одобрен в судебном порядке», — сказала Шульце в интервью изданию RND.

Она отметила, что если остановить проект в текущей стадии, то можно «наломать дров» и столкнуться с судебными тяжбами. Кроме того, по словам Шульце, ФРГ не видит смысла снимать запрет на добычу сланцевого газа.



Ранее в этот же день стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод «Северный поток – 2», прибыл в порт города Висмар в Германии.

В Германии 19 января учредили фонд в поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом немецкий минюст уже признал правоспособность новой организации, и таким образом фонд получил все необходимые полномочия на осуществление своей деятельности.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

Как следствие, Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные ограничения против газопровода в декабре 2019 года, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год. Документ распространил ограничения на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL подтвердила, что прекращает действия по проверке трубопровода и не сможет его сертифицировать.