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«Газпром» запланировал ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию в этом году

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«Газпром» собирается ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» в 2021 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова 11 февраля.

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«Газопровод «Северный поток – 2». 2021 год — ввод в эксплуатацию», — говорится в презентации Вавилова, которую он показал на выездном межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли» в четверг.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что прокладку двух ниток газопровода в Дании, предпоследнем участке строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Информацию о сроках завершениях строительства подтвердили в «Газпроме».

Судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании 6 февраля.

За день до этого стало известно, что правительство ФРГ рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока — 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Берлина по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность этому проекту, который должен соединить Россию и Германию.

В свою очередь глава комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген предлагал введение моратория на строительство трубопровода, чтобы провести переговоры между Евросоюзом, Россией и США.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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