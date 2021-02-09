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«Газпром» подтвердил завершение строительства СП-2 в водах Дании в апреле

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В «Газпроме» подтвердили данные о том, что строительство участка газопровода «Северный поток—2» в водах Дании планируется завершить в апреле 2021 года. Об этом рассказал во вторник, 9 февраля, начальник отдела по работе с инвесторами компании Александр Демченко в ходе телефонной конференции.

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«Как вы видели, из его (оператора проекта Nord Stream 2 AG. — Ред.) сообщения следует, что продолжается строительство газопровода в водах Дании, это основной участок, который еще не закончен. Возможный срок завершения строительства этого участка — апрель 2021 года», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Демченко, «Газпром» заинтересован в завершении строительства «Северного потока – 2», однако компания ограничена в объеме раскрываемой информации из-за значительного давления, оказываемого на проект.

Накануне о планируемых сроках завершения участка трубопровода в Дании сообщило Датское агентство по мореплаванию. Отмечалось, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Ранее, 6 февраля, судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании.

5 февраля стало известно, что правительство Германии рассматривает идею использования «механизма отключения» для «Северного потока – 2», который предполагает приостановку эксплуатации газопровода, если поставки топлива через Украину сократятся.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию Германии по газопроводу. Он отметил, что, несмотря на критику, канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила приверженность «Северному потоку – 2», который должен соединить Россию и Германию.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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