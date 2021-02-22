Польша и Украина призвали Байдена остановить строительство «Северного потока – 2»

Президент США Джо Байден должен прекратить строительство «Северного потока – 2». Об этом в понедельник, 22 февраля, заявили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба.

«Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта», — говорят Рау и Кулеба в журнале Politico.

Они подчеркнули, что газопровод убедит общественность Украины в заботе Запада о собственных принципах и о процветании Украины. Кроме того, «Северный поток – 2», по их словам, укрепит контроль России над поставками газа в Европу.

Рау и Кулеба уверены, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта». Их призывы уже были услышаны в конгрессе США, который, по словам министров, настаивал на мерах, направленных на прекращение этого вызывающего разногласия проекта.

Ранее, 21 февраля, стало известно, что новая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с ФРГ, однако налаживанию отношений межу Вашингтоном и Берлином мешает позиция стран по газопроводу «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

По словам замруководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, введение США санкций против немецких компаний может привести к неблагоприятным для американских властей последствиям, поэтому Вашингтон не будет предпринимать такие действия.