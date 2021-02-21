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В Германии рассказали о «дилемме» Байдена из-за «Северного потока – 2»

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Новая американская администрация хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с ФРГ, однако налаживанию отношений межу Вашингтоном и Берлином мешает позиция стран по газопроводу «Северный поток – 2». Об этом говорится в статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

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Автор материала подчеркнул, что проект долгое время был камнем преткновения между США и Германией. При этом перед действующим американским президентом Джозефом Байденом стоит дилемма, так как он и госсекретарь Энтони Блинкен дали понять, что заботятся об улучшении отношений с американскими союзниками, и прежде всего с Берлином. Однако твердая позиция последнего по поводу газопровода показывает, как сложно американцам «переключить рычаг».

В материале от 19 февраля упоминается о том, что американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Джим Риш призвали президента страны Джо Байдена ввести санкции в отношении «Северного потока – 2», и, как отмечается, «обмен любезностями» между Байденом и Меркель ставит под угрозу консенсус между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода.

Кроме того, автор статьи указывает, что пока непонятно, в чем может состоять уступка Байдена по вопросу «СП-2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

По словам замруководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, введение США санкций против немецких компаний может привести к неблагоприятным для американских властей последствиям, поэтому Вашингтон не будет предпринимать такие действия.

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