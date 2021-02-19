Кремль прокомментировал сообщения СМИ о новых санкциях США против СП-2

Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает здравое видение ситуации и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления. Об этом 19 февраля журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о намерении администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена представить конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока – 2».

«Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писало Bloomberg и другие, еще раз повторяю, мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — заявил представитель Кремля.

По информации источников Bloomberg, в указанном докладе будут обозначены новые санкции, которые будут касаться небольшого числа российских компаний, при этом немецкие фирмы под ограничительные меры не попадут.

Ранее, 19 февраля, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что администрация американского президента, скорее всего, введет санкции против судов снабжения, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и их собственников.

В конце 2019 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в начале 2021 года минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Таким образом, под санкциями оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

Накануне Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий.

Президент России Владимир Путин 17 февраля подчеркнул, что противники строительства «Северного потока – 2» пытаются заставить таким образом Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.