Эксперт назвала возможные причины отказа США вводить санкции против ФРГ из-за СП-2

Введение США санкций против немецких компаний может привести к неблагоприятным для американских властей последствиям, поэтому Вашингтон не будет предпринимать такие действия. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявила «Известиям» замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее мнению, дело идет к тому, что в администрации президента США Джо Байдена появляется осознание того, что давить на Германию и немецкий бизнес бесполезно без риска навсегда рассориться с властями ФРГ.

«Если Байден будет продолжать безрассудную и безответственную политику Дональда Трампа в отношении Германии, это может привести к далеко идущим неблагоприятным последствиям для США ― от ответных санкций против работающего в Европе американского бизнеса и протекционизма в ЕС в отношении американских товаров и технологий до раскола в НАТО. Поэтому неудивительно <…>, что администрация Байдена оставит немецкий бизнес и граждан Германии в покое и не будет вводить против них санкции», ― сказала она.

При этом эксперт указала на то, что давление на СП-2 со стороны США будет продолжаться и после завершения его строительства. Мильчакова предположила, что для этой цели американские власти будут использовать Польшу, которая, в свою очередь, будет добиваться, в том числе через суды, запрета на использование «Газпромом» мощностей «Северного потока – 2» более чем на 50%, согласно «третьему энергопакету» законов ЕС.

«Но в этом отношении между Россией, Германией и Польшей существует возможность переговоров и достижения взаимно приемлемого решения. То есть возможно, что Россия и Германия попытаются учесть интересы Польши как транзитной страны для российского газа», ― подчеркнула она.

Кроме того, эксперт напомнила, что Польша так и не отказалась от импорта газа из РФ и по-прежнему является самым крупным потребителем российского трубопроводного газа в восточной Европе.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобладание в Вашингтоне здравого видения ситуации, а также на то, что и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

12 февраля американские сенаторы демократ Джин Шахин и республиканец Джим Риш призвали президента страны Джо Байдена ввести санкции в отношении «Северного потока – 2». В этот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении этого проекта одним из важных инструментов в данной ситуации.

В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.