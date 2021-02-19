Bloomberg узнало об отказе США вводить новые санкции против ФРГ из-за СП-2

Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над трубопроводом «Северный поток – 2», в санкционные списки. Об этом 19 февраля сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

Также отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает важным найти дипломатическое решение вопроса без применения ограничительных мер. Кроме того, глава Госдепа высказывал мнение, что пока Соединенным Штатам нужно оправиться от ущерба, который нанес экс-президент страны Дональд Трамп.

Кроме того, по данным СМИ, администрация Трампа в конце его срока разрабатывала санкции против Германии, однако ввести их не успела.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий.

Президент России Владимир Путин 17 февраля подчеркнул, что противники строительства «Северного потока – 2» пытаются заставить таким образом Россию платить за геополитический проект Запада на Украине.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.