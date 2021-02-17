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Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»

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Противники строительства «Северного потока – 2» пытаются заставить таким образом Россию платить за ситуацию на Украине. Об этом на встрече с лидерами фракций Госдумы, 17 февраля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал глава государства.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничениями предусмотрены запрет экспорта, валютных и банковских операций, а также блокирование активов и имущества.

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