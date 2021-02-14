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Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%

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Строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в воскресенье, 14 февраля.

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«Северный поток – 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — сказал он в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер также отметил, что газопровод в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия Соединенных Штатов, которые пытаются помешать процессу и затягивают его реализацию, пишет «Газета.ру».

Он напомнил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству. По словам Новака, происходит конкурентная борьба со стороны американских партнеров, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ в Европу.

«Если говорить о законодательстве, юридической стороне вопроса, этот проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства, поэтому и страны, которые участвуют в нем, заинтересованы в реализации этого проекта», — резюмировал Новак.

12 февраля стало известно, что американские сенаторы республиканец Джим Риш и демократ Джин Шахин призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2».

В тот же день в Госдепе США назвали санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов в текущей ситуации.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода, однако в германском правительстве не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта газопровода. Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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