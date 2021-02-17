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В МИДе отказались считать санкции США помехой строительству «СП-2»
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В МИДе отказались считать санкции США помехой строительству «СП-2»

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Санкции США не помешают реализовать проект «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Москва «сбилась со счету», оценивая объем санкций США против России, однако «Северный поток – 2», по его мнению, будет достроен.

Единство сомнения: что ждет «Северный поток – 2» в свете новых санкций
Скорее всего, газопровод достроят в этом году, говорят эксперты

«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США следят за строительством трубопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта.

Газопровод «Северный поток – 2» строится Россией до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Евросоюз, страны которого в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против газопровода выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширил их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Кроме того, в январе 2021 года минфин США объявил о расширении санкций против Российской Федерации в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В частности, под действие санкций попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Ограничения предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

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