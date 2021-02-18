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Кремль призвал власти США думать об энергоснабжении Техаса

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Властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2», заявил в четверг, 18 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, газопровод «Северный поток – 2» — хороший проект, касающийся энергобезопасности Европы, особенно в условиях «турбулентности климатических изменений».

«Наверное, нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться «Северным потоком – 2» и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, в Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением (этого штата). Здесь, конечно, газ бы не помешал», — сказал Песков.

16 февраля сообщалось, что из-за сильного похолодания 24 американских города обновили температурные рекорды. Более 150 млн американцев, проживающих в 26 штатах, получили предупреждения о погодной опасности. В ряде городов было отключено электричество, дороги покрылись льдом, из-за чего ожидаются сильные пробки.

Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества, приостановку работы НПЗ и других предприятий. Несколько человек погибли.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние санкции против «СП-2», а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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