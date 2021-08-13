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Депутат рады назвал условие для остановки «Северного потока – 2»

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» сможет только масштабный конфликт между США и Германией. Об этом в четверг, 12 августа, он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий пояснил, что это единственный возможный сценарий, на который может рассчитывать Киев, выступающий против проекта.

Как подчеркнул Волошин, США требуется «вдрызг поругаться с немцами», и пойти на своеобразное пиратство, вмешиваясь в вещи, которые не касаются напрямую Вашингтона.

«Для России никаких обязательств заявление США и ФРГ не несет»
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«Ввести санкции против немецких компаний, причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем», — отметил он.

При этом, указал депутат, подобные действия властей Соединенных Штатов повлекут за собой серьезные последствия для международных отношений.

Ранее, 11 августа, немецкая энергетическая компания Uniper заявила, что риски незавершения строительства «Северного потока – 2» снизились после сделки США и Германии.

Днем ранее строительство морского участка первой нитки газопровода было завершено. На сайте компании — оператора проекта отметили, что с 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

9 августа посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что заявление США и ФРГ не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока – 2» («СП-2»), до окончания его строительства остаются считаные недели. Он добавил, что проект получил все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ФРГ и ЕС.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по «СП-2». По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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