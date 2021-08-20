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Антонов назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права

Антонов назвал санкции США против СП-2 нарушением международного права

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Действия США против «Северного потока — 2» нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил в пятницу, 20 августа, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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По его словам, Соединенные Штаты продолжают слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией и не думают о последствиях. Антонов подчеркнул, что антироссийские действия Вашингтона показывают, что у США нет воли к воплощению в жизнь того, о чем договорились президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден.

«Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой. <...> Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств», — отметил посол.

Он также назвал новые санкции США против СП-2 попыткой получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива.

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий», — добавил Антонов.

Также посол назвал предлог для введения «второго пакета» ограничений в соответствии с законом США от 1991 г. «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение» в отношении России надуманным.

«Предлог для очередных санкций — абсолютно надуманный. Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было», — указал Антонов.

Ранее, 20 августа, президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении энергетических проектов России, включая СП-2, и проинформировал об этом конгресс.

В этот же день госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

В этот же день президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, — осталось 15 км по морю.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, СП-2 достроен «практически уже до последней мили».

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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