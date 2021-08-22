Зеленский обсудил с Меркель строительство «Северного потока - 2»

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 августа, обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель строительство «Северного потока – 2» и отметил, что Киев считает его опасным геополитическим оружием.

«Важными вопросами наших переговоров были энергетическая безопасность и «Северный поток – 2». Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля», — сказал украинский президент на брифинге по итогам переговоров.

В свою очередь Меркель заявила, что Германия «серьезно относится» к опасениям Украины по поводу строительства газопровода. Она также отметила, что транзит газа через Украину должен быть продолжен после 2024 года и нужно будет обсуждать продление соглашения.

Кроме того, Ангела Меркель сообщила, что хочет провести встречу в нормандском формате на уровне президентов.

«Мы говорили и о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи трехсторонней контактной группы не проходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести [встречу] еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов», — заявила она на брифинге после переговоров.

Помимо этого лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе.

Украинский лидер отметил, что Киев хочет добиться постоянного прекращения огня, обмена пленными, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

«Пока что отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться, и мы хотим видеть здесь очень активные усилия наших партнеров. <...> Важно, чтобы в рамках N4 Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах», — сказал Зеленский.

В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча Зеленского и Меркель состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После встречи с представителями СМИ переговоры продолжатся в расширенном формате.

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по «СП-2». По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка, принимать меры вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.