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В Киеве прошла первая часть переговоров Зеленского и Меркель

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В Киеве 22 августа прошла первая часть переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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Как рассказал Зеленский журналистам, приоритетной темой переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Кроме того, лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности и будущее газопровода «Северный поток – 2».

Как сообщает канцелярия украинского президента в Telegram, встреча Зеленского и Меркель состоялась в Мариинском дворце в Киеве. После встречи с представителями СМИ переговоры продолжатся в расширенном формате.

По прибытии в Киев канцлер возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Вечной славы.

О том, что канцлер ФРГ посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским, стало известно 13 августа.

Ранее, 20 августа, Меркель прибыла в Москву со своим последним визитом в качестве канцлера ФРГ. Немецкий канцлер и президент России Владимир Путин в ходе переговоров обсудили помимо прочего ситуацию в Афганистане, газопровод «Северный поток – 2» и заключенные по проекту договоренности с США, а также отметили важность переговоров по ситуации в Донбассе в нормандском формате.

Как рассказал Путин по итогам встречи с Меркель, переговоры прошли в конструктивной деловой обстановке. Президент РФ добавил, что в ходе переговоров, в том числе с участием делегаций, стороны обсудили «состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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