Фрау-эффект: о чем Меркель три часа говорила с президентом РФ

Киев, по всей видимости, не намерен решать проблему на востоке Украины мирным путем. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая 20 августа прибыла в Москву со своим последним официальным визитом в РФ . Глава немецкого правительства, признав стагнацию в процессе украинского урегулирования, призвала сохранить «нормандский формат». Кроме того, в ходе встречи в Кремле политики обсудили и текущую ситуацию в Афганистане . На фоне провального ухода военных США и их союзников из этой страны Владимир Путин напомнил об угрозах, которые несут в себе попытки экспорта демократических ценностей без учета местных обычаев. Беседа политиков не обошлась и без обсуждения «Северного потока — 2» (СП-2) и Белоруссии .

До свидания, госпожа Меркель

В пятницу Ангела Меркель в последний раз посетила Россию в качестве главы правительства Германии. Спустя почти 16 лет непрерывного правления ФРГ «тефлоновый канцлер» все же решила в возрасте 67-и покинуть большую политику . Несмотря на то, что до очередных парламентских выборов в Германии остается чуть больше месяца (голосование состоится 26 сентября), она продолжает вести активную деятельность на дипломатическом поприще.

Свой «прощальный» визит Ангела Меркель начала с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата . После памятной церемонии глава немецкого правительства отправилась в Кремль, где ее с букетом цветов ожидал Владимир Путин. Во время открытой части переговоров царила дружественная атмосфера, которую не нарушил даже телефон госпожи Меркель, зазвонивший в самом разгаре беседы .

— А сейчас хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера, — сделал комплимент российский лидер .

Эффект фрау Ангела Меркель на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Ангела Меркель, в свою очередь, поддержала тон беседы, назвав президента РФ «дорогим Владимиром» и обращаясь к нему на «ты» .

— Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом, — подчеркнула она.

Владимир Путин и Ангела Меркель — политические тяжеловесы, которые на протяжении многих лет не отказывались от взаимного диалога даже в моменты, когда складывалось впечатление, что отношения России и коллективного Запада заходят в тупик . При этом возможность общаться без переводчика — на русском или немецком языках — всегда способствовала налаживанию весьма открытых отношений между политиками. Российский лидер несколько лет назад даже рассказал о том, как Ангела Меркель иногда присылает ему в подарок местное пиво. Во время недавнего общения со СМИ Владимир Путин и вовсе заметил, что будет скучать по коллеге после ее ухода с поста .

От Афганистана до Украины

Российско-немецкие переговоры в Кремле продлились около трех часов . Обе страны — ключевые игроки на мировой арене, которые вовлечены в урегулирование многих региональных проблем. На этом фоне неудивительно, что в центре внимания беседы двух лидеров оказались именно вопросы международной повестки . В частности, политики обсудили ситуацию в Афганистане, который после ухода из страны США и их союзников, вновь перешел под контроль «Талибана» (запрещенная в РФ организация).

Эффект фрау Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin

— Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства, — заявил на итоговой пресс-конференции Владимир Путин. — Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей , стремления строить в других странах демократии по чужим «лекалам», не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы.

Глава РФ напомнил, что талибы уже объявили о завершении боевых действий и приступили к наведению общественного порядка. При этом они дали гарантии насчет безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Владимир Путин выразил надежду, что талибы сдержат слово. Вместе с тем российский лидер заявил о необходимости «не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев» .

— Афганистан — важная тема для переговоров, так как страной сейчас руководит запрещенная террористическая организация. В том числе талибы владеют оружием и складами боеприпасов, оставленными странами НАТО, — отметил в беседе с «Известиями» депутат бундестага Вальдемар Гердт. — Надо понимать, что ситуация в сфере безопасности может ухудшиться. А это негативно повлияет, прежде всего, на приграничные с этим государством страны.

Ангела Меркель, тем временем, заявила о необходимости помочь афганцам, которые сотрудничали с немецкими вооруженными силами, и чья жизнь сейчас находится под угрозой . По ее словам, ФРГ готова предоставить им убежище. Канцлер попросила российскую сторону обсудить с представителями движения «Талибан» вопросы обеспечения гуманитарной помощи со стороны организации ООН в Афганистане .

Эффект фрау Ангела Меркель и Владимир Путин во время переговоров Фото: REUTERS/BPA/Guido Bergmann

К слову, после посещения Москвы канцлер ФРГ отправится в Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. На встрече в Кремле украинский кризис также обсудили. С обеих сторон была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения . По словам Владимира Путина, с начала августа зафиксировано больше тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. При этом обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно, отметил он. Глава РФ обратил внимание, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям.

— Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации . В этой связи ещё раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее обязательств, — сказал Владимир Путин.

Позиция Германии в отношении Украины определяется экономическими интересами ФРГ в этой стране , считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, эксперт клуба «Валдай» Артем Соколов. Несмотря на усталость от ограниченных способностей Киева проводить необходимые реформы, Берлин не может позволить себе отказаться от финансовой и моральной поддержки украинских властей и, тем более, критиковать их одновременно с Москвой, подчеркнул он.

— Переговоры Меркель и Зеленского будут трудными, прежде всего, для украинской стороны. Но, думаю, немецкая делегация сделает все для того, чтобы ее позиция не выглядела следствием взаимодействия с российскими партнерами , — сказал эксперт «Известиям».

Эффект фрау Военнослужащие армии ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в Донецкой области Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

На пресс-конференции канцлер ФРГ признала, что в процессе урегулирования украинского кризиса наблюдается стагнация. Тем не менее, «нормандский формат», по ее словам, остается единственной площадкой для решения спорных вопросов.

— К сожалению, вдоль линии разграничения гибнут украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить и придать больше жизни этому формату , — сказала она журналистам.

Обсуждали политики и положение дел в Белоруссии. И если Владимир Путин заявил, что противоречия внутри этой страны могут быть решены только белорусами без внешнего вмешательства, то Ангела Меркель осудила Минск за «гибридную агрессию» в связи с миграционным кризисом. По ее словам, использование беженцев с Ближнего Востока — это атака не только против Литвы, но и на весь Евросоюз. На переговорах затрагивалась также ситуация вокруг иранской ядерной программы и обстановка в Ливии.

О коррупции и «бизнес-проектах»

Иностранные журналисты вполне ожидаемо задали канцлеру ФРГ и вопрос о дальнейшей судьбе Алексея Навального. Глава немецкого правительства назвала приговор блогеру «неприемлемым» и заявила, что во время беседы с Владимиром Путиным потребовала освобождения осужденного .

Навальный был осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров, а не за свою политическую деятельность, напомнил президент РФ, отвечая на этот вопрос .

— Никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона, — подчеркнул он.

Эффект фрау Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Напомнил Владимир Путин и о том, как к несистемной оппозиции относятся на Западе.

— Я что-то не вижу, чтобы в западных странах, в Европе и в США, достаточно вспомнить движение Occupy Wall Street или движение «жёлтых жилетов» во Франции, чтобы этих людей особенно поддерживали при продвижении их, скажем, в представительные органы власти, в том числе в парламент, — заметил президент РФ. — Более того, когда люди вошли в Конгресс после известных выборов в США с политическими требованиями, против них возбудили свыше ста уголовных дел.

Борьба с коррупцией – очень важная вещь, подчеркнул Владимир Путин. Однако она не должна использоваться как инструмент политической борьбы, уверен он.

Надо обсуждать

Еще одной темой разговора политиков стал «Северный поток — 2». Президент РФ напомнил, что до завершения строительства газопровода осталось 15 км по морю . При этом, по его словам, Ангела Меркель во время переговоров о проекте всегда ставила вопрос о продолжении транзита газа через Украину. Российский лидер подчеркнул: Россия выполнит все свои обязательства по транзитному контакту с Киевом и не откажется от них даже после того, как канцлер ФРГ сложит полномочия.

Кроме того, РФ готова и после 2024-го поставлять газ через территорию Украины. Однако для этого нужно получить ответ от европейских партнеров — сколько они готовы закупать .

— С учетом зеленой повестки в Европе у нас возникает вопрос, а будут ли они вообще закупать газ. Это надо обсуждать, — отметил Владимир Путин.

Эффект фрау На территории немецкого порта Мукран, являющегося логистическим центром «Северного потока-2» Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

При этом в настоящий момент более надежного энергетического источника, чем российский газ, у немецких и европейских потребителей нет, добавил президент.

— Немецкий бизнес в России надеется, что и вторая ветка трубопровода станет объединяющим звеном между Россией и Германией и не приведет к спорам в будущем , — заявил «Известиям» председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

Глава ВТП Райнер Зеле в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что теперь крайне важно в сфере возобновляемых источников энергии продолжить то энергетическое партнерство России и Германии, которое в течение десятилетий с успехом развивалось в области нефти и газа. По его словам, СП-2 дает наилучшие возможности для будущего, в том числе — и с учетом возможной транспортировки водорода.