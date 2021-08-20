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Путин заявил о необходимости принять факт захвата талибами Афганистана

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Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа заявил, что движение «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) контролирует почти весь Афганистан, и нужно исходить из этих реалий.

«Движение «Талибан» сегодня контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства», — сказал он.

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При этом Путин подчеркнул, что необходимо «прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей», в том числе пытаться строить в других странах демократию «по чужим лекалам».

«Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем», — резюмировал президент.

Кроме того, российский лидер отметил, что важно не допустить проникновение террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнения других является позитивным сигналом.

В тот же день стало известно, что талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях. Кроме того, представители «Талибана» также пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и о том, что объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни».

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