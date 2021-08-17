Лавров назвал контрпродуктивным навязывание Афганистану форм правления

Навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Об этом 17 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы Афганистан знаем хорошо, мы убедились в том, о чем я сказал: как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязать ей некие иные формы государственного правления. Но вот американцы попытались сделать там то, что они называли демократией», — сказал министр в ходе выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Лавров подчеркнул, что готовность талибов (членов террористического движения «Талибан», запрещенного в РФ) уважать мнения других является позитивным сигналом.

«Они, в частности, сказали, что готовы обсуждать правительство, в котором будут участвовать не только они, но и другие афганские представители», — отметил Лавров.

17 августа стало известно, что талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях. Кроме того, представители запрещенного в РФ «Талибана» также пригласили женщин участвовать в управлении страной и присутствовать в будущем правительстве.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство и о том, что объявят о создании исламского эмирата Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». Ранее в опубликованной в 1989 году статье он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству. Он подчеркнул, что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

По словам американского лидера Джо Байдена, несмотря на критику, он не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода войск США из Афганистана не было, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.