Талибы объявили амнистию для чиновников из бывшего правительства

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) 17 августа объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

«Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении талибов, которое приводит AFP.

Днем ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что боевики террористического движения «Талибан» гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток.

Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Вместе с тем он заявил, что на встрече с талибами в Кабуле 17 августа планирует детально обсудить все вопросы обеспечения безопасности российского посольства.

В понедельник Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.