Талибы гарантировали амнистию афганским силовикам

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) гарантировали амнистию афганским силовикам и пообещали не устраивать чисток. Об этом 16 августа рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Они сразу гарантировали амнистию всем силовикам, всем военнослужащим, никакой охоты на ведьм, никаких чисток»,— сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Кроме того, посол отметил, что подход талибов является позитивным и деловым, поэтому выразил надежду на понимание по вопросам безопасности.

Вместе с тем он заявил, что на встрече с талибами в Кабуле 17 августа планирует детально обсудить все вопросы обеспечения безопасности российского посольства.

Ранее в этот день постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что крупные города Афганистана были взяты боевиками движения «Талибан» без серьезного сопротивления. Кроме того, он отметил, что РФ внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане и призывает все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия.

Также в понедельник в МИД РФ рассказали, что посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме, а обстановка в афганской столице и в стране в целом стабилизируется.

Накануне талибы взяли Кабул. Боевики заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.