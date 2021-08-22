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400 человек обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой об эвакуации

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Около 400 афганцев с российским гражданством обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой об эвакуации. Об этом 22 августа сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

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«Из-за бардака, который, давайте говорить прямо, произошел по вине американцев внутри кабульского аэропорта, сейчас никаких обходных путей нет. Люди волнуются, попросили нас о помощи. Около 400 — это афганцы, имеющие российское гражданство в качестве второго гражданства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день сообщалось, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

В тот же день посольство РФ в Кабуле призвало россиян сообщить о своем желании выехать из Афганистана до 22 августа.

В аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаются улететь из Афганистана.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что коллапс в аэропорту Кабула был вызван действиями США, которые пытались эвакуировать из страны своих дипломатов.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

16 августа Дмитрий Жирнов сообщил, что около 50 человек обратились в посольство России в Кабуле с просьбой помочь им уехать из Афганистана в РФ из-за отсутствия рейсов.

Он также отмечал, что Россия намерена вывезти из Кабула часть сотрудников дипломатической миссии. Речь шла о тех, кто отправляется в отпуска или едет на родину после окончания командировки.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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